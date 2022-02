Dit voorjaar start in Utrecht een proef waarin de gemeente wilde bloemen en platen langs gevels laat groeien. Door meer ruimte te geven aan begroeiing hoopt gemeente de natuur in de stad een handje te kunnen helpen.

Wilde bloemen en planten bieden bescherming voor bijen, vlinders en andere insecten. Ook helpt het de stad op hete dagen te verkoelen. "In een stad met veel steen wordt het in de zomer erg heet. Insecten vinden er weinig te eten. Daarom is het mooi als we steen of beton kunnen verrijken met groen", zegt wethouder Kees Diepeveen.

De planten die spontaan langs gevels en in tuintjes groeien, worden de komende twee jaar niet weggehaald. "Ze staan meestal helemaal niet in de weg en kunnen iets positiefs betekenen voor insecten."

De proef wordt vanaf maart gehouden in vijf Utrechtse buurten, namelijk in Lombok-West, de Wilhelminaparkbuurt, Parkwijk-Zuid, Pijlsweerd-Zuid en de Breedstraatbuurt. Groen tot 30 centimeter vanaf gevels en in perkjes rond bomen wordt hier niet weggehaald.

Ook gaat de gemeente onderzoeken of er in de periode van de proef meer soorten bloemen en planten bij komen en wat dit betekent voor insecten. In de zomer worden er buurtsafari's gehouden waarbij een ecoloog buurtbewoners laat zien wat er zoals groeit en bloeit in de wijk.