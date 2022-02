De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een inbreker opgepakt. Agenten herkenden hem op camerabeelden. Volgens de politie gaat het om een beruchte veelpleger.

Agenten kwamen de inbreker op het spoor toen ze rond 00.20 uur op een melding van een woninginbraak op de Antoniushof afgingen. Eenmaal ter plaatste bleek de inbreker al gevlogen te zijn. „Maar wat de inbreker niet wist, is dat hij vastgelegd was op camera”, aldus de politie in een bericht op Instagram.

Tijdens het bekijken van de beelden, herkenden agenten de inbreker direct en konden ze hem niet veel later in de Servetstraat, in het centrum van de stad, aanhouden en meenemen naar het politiebureau. Maar de man liet zich niet zonder slag of stoot inrekenen. „Eenmaal op het politiebureau vond de inbreker het nodig om de collega’s te beledigen en te bespugen”, aldus de politie.

Volgens de politie lopen er meerdere aangiftes tegen de man. Hij blijft voorlopig nog achter slot en grendel, zo meldt de politie.