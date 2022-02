In Utrecht is aan het Lucasbolwerk maandagavond een 21-jarige man meerdere malen in zijn lichaam gestoken. De man raakte gewond. De politie Utrecht zoekt getuigen.

Het steekincident vond plaats in de nacht, zo rond 1.00 uur. Een man en een vrouw liepen samen een café uit, waarna de man wordt aangevallen door een groepje jongeren. Zij beroven hem van zijn mobiel en steken hem in zijn arm. De recherche onderzoekt het steekincident. Getuigen kunnen bellen met 0900-88 44 of anoniem bellen met 0800-7000.