Er mag geroeid blijven worden op het Merwedekanaal in Utrecht. Dat kwamen de gemeente Utrecht en de Utrechtse roeiverenigingen maandag overeen.

Jaarlijks sporten zo'n drieduizend roeiers van verschillende leeftijden bij één van de drie Utrechtse verenigingen, Viking, Triton en Orca. Omdat het de laatste tijd erg druk is in de Merwedekanaalzone besloten de roeiverenigingen om met de gemeente om tafel te gaan. Onder meer over de inrichting van de oever, de bruggen en de veiligheid op en rondom het water zijn afspraken gemaakt.

"De roeisport heeft op het Merwedekanaal een bijzondere positie, maar geen exclusief recht. Vanuit die gedachte hebben we in goed overleg afspraken hebben gemaakt die de verdere ontwikkeling van de roeisport én de groei van de stad mogelijk maken", aldus Wethouder Kees Diepeveen van Wonen en Openbare Ruimte.

De gemeente en de verenigingen zijn het erover eens dat de nieuwe invulling van de Merwedekanaalzone niet aansluit bij het trainen op hoge snelheid en dus toproeien. Daarom is de verwachting dat toproeiers in de toekomst moeten uitwijken naar ander trainingswater.