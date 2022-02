Het Victas-complex aan de ABC-straat heeft na drie jaar leegstand een nieuwe bestemming gekregen. De afgelopen week zijn 86 nieuwe huurwoningen opgeleverd en het complex kent een nieuwe naam: 'De Juf'.

Het iconische pand, dat in 2013 nog een Rietveld-architectuurprijs won, kwam na het vertrek van Victas Verslavingszorg in 2019 leeg te staan. Veel partijen waren geïnteresseerd in het gebouw, maar uiteindelijk ging woningcorporatie Mitros er mee vandoor. Bouwbedrijf Van Wijnen transformeerde het vervolgens van zorg- naar wooncomplex.

"Met de oplevering van De Juf voegen we een heel mooi wooncomplex toe aan onze portefeuille op een unieke plek in de stad", vertelt Maarten de Kruif, vastgoedontwikkelaar bij Mitros.

Het complex bestaat nu uit twee- en driekamerappartementen variërend in oppervlakte van 40 tot 75 vierkante meter. Er is een gemeenschappelijke binnentuin en een ontmoetingsruimte voor de bewoners. Stichting De Veste huurt de komende zeven jaar 34 kamers voor studenten met autisme. Na deze huurperiode worden de kamers omgebouwd tot 16 appartementen zoals de rest van het complex.