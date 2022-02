Catharijnesingel Zuid, het stuk tussen Hoog Catharijne en de Bartholomeusbrug, wordt dit jaar in fases opnieuw ingericht. Er komen bomen, meer groen en het gebied wordt een 30 km zone. Ook komt er een voetpad langs de singel.

Tot de zomer wordt er gewerkt tussen de Bartholomeusbrug en het Moreelsepark. Er komen bomen terug langs de singel en er komt meer groen, zoals in de middenberm op de rijweg. Ook komen er dezelfde lantaarnpalen als overal rond de singel te staan, de zogenaamde 'singelarmaturen'.

Dit stuk Catharijnesingel wordt een 30 km-zone waarbij er meer ruimte is voor de fietser. De fietsstroken worden uitgevoerd in rood asfalt, de rijweg in gebakken klinkers. Tussen de Marga Klompébrug en de Bartholomeusbrug wandel je straks over het nieuwe voetpad bovenlangs de singel. Na de zomer gaat de gemeente aan de gang met het stuk tussen Hoog Catharijne en de Marga Klompébrug bij de Mariaplaats .

Ter voorbereiding zijn vandaag de rioolwerkzaamheden op het kruispunt Bartholomeusbrug - Catharijnesingel gestart. Alle verkeer kan over de singel, maar de brug is afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen er wel langs. Deze werkzaamheden duren drie weken.