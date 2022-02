De nieuwe fietsroute van Rijnsweerd naar het Utrecht Science Park valt 700.000 euro duurder uit. De gemeente moet onder meer extra kosten maken om bomen langs de Weg tot de Wetenschap te sparen.

De gemeente moest op zoek naar een nieuwe fietsroute omdat omdat het oorspronkelijke plan - een fietsstraat door de doodlopende Cicerolaan - op veel verzet stuitte van omwonenden. De oplossing werd gevonden in het verbreden van het fietspad vanaf de Platolaan langs de noordzijde van de Weg tot de Wetenschap. Fietsers kunnen zo naar de Padualaan op het universiteits- en wetenschapspark fietsen, zonder dat ze de trambaan over hoeven te steken.

De buurt is blij met de nieuwe fietsroute. Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks, verkeer) maakt nu in een brief aan de gemeenteraad bekend dat hier wel een fors prijskaartje aanhangt. Boven op de 1,3 miljoen euro die al opzij was gelegd, is nog eens 700.000 euro nodig. De extra kosten zitten onder meer in het sparen van bomen langs de Weg tot de Wetenschap.

Op een stuk van 200 meter kan het fietspad niet met asfalt worden verbreed, zonder de bomen geweld aan te doen. Door hier zogenoemd zwevend beton aan te leggen, kunnen de bomen worden gespaard. "Ook zijn er meerkosten voor het verleggen van de wandelpaden. De uitgebreide participatie met de buurt en de extra studies naar varianten (inclusief simulaties en indexering van de bouwkosten) komen daar nog bij'', aldus de wethouder.

Een nieuwe fietsroute richting het Utrecht Science Park is nodig omdat de huidige fietsroute over de drukke (tram)kruising bij het zwembad De Krommerijn voert. Buurtbewoners haalden eerder al eens 1500 handtekeningen op in een poging de gemeenteraad te bewegen dit kruispunt veiliger te maken. De oplossing is nu de nieuwe route langs de Weg tot de Wetenschap.