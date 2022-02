IJsselstein heeft de kap van van 77 bomen langs de trambaan voor in ieder geval een jaar uitgesteld. De bomen aan de Randdijk, Poortdijk en Prins Willem-Alexanderdijk zouden te groot zijn geworden en daardoor een gevaar vormen voor de veiligheid van reizigers en passanten. Op verzoek van de provincie zouden ze in de eerste weken van maart worden verwijderd.

Deze week bleek tijdens de voorbereiding van een bijeenkomst met omwonenden dat de kap toch niet per se per direct noodzakelijk is. Willem van der Wiel van de Bomenwacht was aanwezig. "We kregen te horen dat er iets is misgegaan met het onderhoud en dat als dat goed gebeurt er niets aan de hand is.''

Wethouder Peter Bekker is blij met dit uitstel, maar denkt dat er hoe dan ook maatregelen genomen moeten worden. "Dit uitstel geeft ons tijd om samen met aanwonenden te kijken of er kansen zijn om niet alle bomen te verwijderen en tegelijkertijd de groenstrook langs de trambaan zo in te richten dat de veiligheid gegarandeerd wordt, het groene aanzicht in stand blijft en we ook de biodiversiteit bevorderen."

Gemeente gaat met aanwonenden en geïnteresseerden in gesprek over bomen en/of ander groen langs trambaan. Wie interesse heeft kan dat kenbaar maken via info@ijsselstein.nl.