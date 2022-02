Wie een vaccinatie tegen COVID-19 in de Jaarbeurs in Utrecht krijgt, hoeft zaterdag niet gek op te kijken als hij een hond tegenkomt. De nieuwste inzet van GGD regio Utrecht is namelijk boomer Deva, die mensen met prikangst helpt.

Niet zo'n fan van naalden? Deva, de geduldige hulphond van baasje Jenneke van Leeuwen, gaat mensen met prikangst ondersteunen op de vaccinatielocatie in de Jaarbeurs, paviljoen B, in Utrecht. Dat doet ze door mensen af te leiden. Zo ben je minder bezig met het prikmoment en kun je meer ontspannen. En lukt het prikken niet, dan is ze er ook om te troosten.

Deva is een rustige, sociale hond die gek is op aandacht. Ze is een kruising tussen een Shih Tzu en een Yorkshire terriër. Deze kruising geeft over het algemeen geen allergische reactie. Vooralsnog is ze er alleen zaterdag, vanaf 10.00 uur tot het begin van de middag. Een afspraak maken is niet nodig.

Andere GGD'en werken ook al met zogenoemde 'vaccinatiehonden'. Het slagingspercentage voor het prikken van mensen met prikangst, met de inzet van een hulphond, ligt hoog. Bij succes zet GGDrU de hulphond vaker in.