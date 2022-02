Storm Dudley houdt ook donderdag de ochtendspits rond Utrecht nog in de tang. Woensdagavond zorgde de storm voor omvallende bomen. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Op de parallelrijbaan van de A12 bij knooppunt Lunetten in Utrecht ligt een boom op de weg. Rijkswaterstaat meldt: "Het waait nog te hard om de boom weg te halen, we verwachten dat na de ochtendspits te kunnen doen. Tot die tijd blijft de weg dicht." Verkeer kan doorrijden op de hoofdrijbaan van de A12 en keren bij De Meern.

Vanwege de harde wind is ook de spitsstrook op de A27 richting Utrecht, Houten en Hagestein dicht. Het waait volgens Rijkswatestaat vooral hard op de Hagesteinsebrug. Door de spitstrook af te sluiten is er meer ruimte om uit te wijken bij een windstoot.

Geblokkeerd

Ook woensdagavond regende het stormschademeldingen. In Houten werd de Rondweg korte tijd afgesloten nadat er gisteravond tussen de wijk De Sloot en de kruising met de Limesbaan een boom was omgewaaid. Daardoor werd een rijbaan geblokkeerd.

De brandweer kwam ter plaatse om de boom in stukken te zagen en de weg weer vrij te maken. De weg tussen de kruising in de richting van de wijk De Sloot kon snel weer worden vrijgegeven, maar de afsluiting de andere kant op duurde ongeveer een uur.

Op het Waterliniedok in Nieuwegein - op de kruising met het Defensiedok - raakte door de harde wind een verkeerslicht los. Dat leverde een gevaarlijke situatie op doordat het verkeerslicht boven de weg bungelde. De brandweer maakte het licht weer vast.

Mini

Op de Grote Beer in Veenendaal waaide gisteravond ook een boom om. De Veenendaalse brandweer werd ingeschakeld om de boom in stukken te zagen. Daarvoor was een vrouw in een mini tegen de boom opgeklapt. Ze raakte niet gewond maar de auto was flink beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept. Door het incident was de rijbaan enige tijd afgesloten.

Donderdagavond- en nacht trok storm Dudley over het land. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd. Landinwaarts is grote kans op zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. De waarschuwing geldt ook nog tijdens de ochtendspits.