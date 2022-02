Vier daklozen werden in de nacht van maandag op dinsdag betrapt terwijl ze zich verschansten in een boot in de Utrechtse gracht. Het viertal heeft een bekeuring gekregen.

Volgens een agent in de Utrechtse binnenstad waren de vier daklozen zeer luidruchtig. Ze probeerden, aldus de agent, in andermans sloep te overnachten. Hij heeft ze uit de boot gehaald en beboet.