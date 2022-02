Een pensioenprotest in het Utrechtse park Transwijk heeft zaterdagmiddag enkele honderden mensen op de been gebracht. Er werd geprotesteerd tegen het voornemen van het kabinet om de stijging van het minimumloon los te koppelen van de AOW.

Het protest, dat begon om twee uur 's middags, is een initiatief van een aantal organisaties, waaronder de SP. Ouderen kunnen steeds minder kopen van hun enige inkomen: de AOW en een aanvullend pensioen, schrijft de partij op de eigen website. Door het voornemen van het kabinet worden gepensioneerden hard geraakt, stellen de socialisten.

Onder andere partijleider Lilian Marijnissen, maar ook Martin van Rooijen (50PLUS) en Kim de Witte (PvdA België) spraken de mensen toe. Na de toespraken volgde er een protestmars door Utrecht. Een deel van de Beneluxlaan was hiervoor afgezet. De bijeenkomst is zonder problemen verlopen en was rond vier uur 's middags weer afgelopen.

De negentigjarige Utrechtse Ali blikte op deze site al vooruit op het protest. Ze vindt het schandalig dat de AOW niet langer mee omhoog gaat als het minimumloon stijgt.