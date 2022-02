Een vrouw uit Maarssen is vrijdagochtend rond 7.40 uur aan de Oudegracht in Utrecht op brute wijze beroofd van haar tas. Dit gebeurde ter hoogte van de Kruidvat. De tas werd van de schouder van het slachtoffer gerukt, waardoor zij op de grond terechtkwam. De dader heeft de tas meegenomen en is nog voortvluchtig.

Het lijkt dat de dader vluchtte in de richting van het stadhuis. Het gaat om een man met donkerblauwe capuchon en een donkere jas. De politie is op zoek naar de dader en roept getuigen op zich te melden. Het 65-jarige slachtoffer uit Maarssen is na het incident met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.