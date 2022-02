Omdat de druk op de daklozenopvang in Utrecht hoog is, wordt in maart een extra tijdelijke opvang geopend aan De Biltstraat. In december opende er ook al een locatie aan de Zeehaenkade.

Het is erg druk bij de daklozenopvangcentra. Volgens de gemeente Utrecht komt dat vooral doordat mensen langer in de opvang blijven, omdat er weinig betaalbare woningen in de omgeving zijn. Ook de anderhalvemeterregel zorgt voor extra druk op de opvang.

In december maakte de gemeente al bekend dat er twee tijdelijke opvanglocaties bij zouden komen in Utrecht. Na de Zeehaenkade volgt in maart de Bilstraat 186. Daar komt een 24-uursopvang voor maximaal dertig mensen. Er zal altijd begeleiding aanwezig zijn die helpt bij het vinden van dagbesteding en werk, meldt de gemeente Utrecht. De opvang is geopend tot december 2022, met een optie tot verlenging.

"Het is nodig dat er voldoende opvanglocaties zijn in de stad en dat die kwalitatief goed zijn", zegt wethouder Rachel Streefland over het openen van de tijdelijke opvangcentra. "We moeten erop inzetten dat iemand weer zo snel mogelijk een 'gewoon' dak boven het hoofd heeft en kan werken aan herstel."