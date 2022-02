Utrecht blijkt een populaire stad onder criminelen die het gemunt hebben op elektrische fietsen. In geen één andere grote gemeente in Nederland zijn e-bikes zo'n populair doelwit voor dieven als in Utrecht. In 2020 en 2021 werd bijna 1300 keer aangifte gedaan van een gestolen e-bike.

In de afgelopen twee jaar is de e-bikediefstal in Nederland met 74 procent gestegen, blijkt uit aangiftecijfers van de politie, geanalyseerd door SAFE (Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal).

De elektrische fietsen worden niet alleen van straat gejat, maar ook gestolen uit woningen, garageboxen, schuren of kantoorpanden. Georganiseerde groepen criminelen gaan volgens experts steeds professioneler te werk en weten de gestolen e-bikes vaak naar het buitenland te transporteren.

Van de tien grootste steden in Nederland is de groei van het aantal aangiften van gestolen e-bikes in Utrecht, met ruim 66 procent, het hoogst. In 2020 en 2021 werden hier totaal 1298 elektrische fietsen gestolen.

Ook de niet-elektrische variant blijkt in Utrecht nog populair onder dieven. In twee jaar tijd werd er in Utrecht 3721 keer aangifte gedaan van een 'gewone' gestolen fiets. Het aantal aangiften van 'gewone' fietsendiefstallen daalt desondanks wel. Dat betekent niet dat ze minder vaak worden gestolen, maar vermoedelijk dat er steeds minder aangifte wordt gedaan van zo'n diefstal.

Voor de elektrische fiets is dat niét het geval. Volgens SAFE doen juist steeds meer mensen aangifte van de diefstal van hun e-bike, omdat zij meestal verzekerd zijn voor de (vaak dure) fietsen.

Ook in de rest van de regio was het goed raak in de afgelopen twee jaar. In de gemeente Stichtse Vecht werden in twee jaar tijd 121 e-bikes gestolen, in De Bilt 99, in Zeist 143 stuks. In Houten deden in 2020 en 2021 maar liefst 84 mensen aangifte van een gestolen e-bike, in Veenendaal 145 mensen in in Nieuwegein was het in de afgelopen twee jaar 98 keer raak. Op de Utrechtse Heuvelrug werden 82 elektrische fietsen gejat.