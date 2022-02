Twee jaar na een dodelijk ongeluk op 't Goyplein in Utrecht, waarbij de 47-jarige Natascha op Nieuwjaarsdag 2020 om het leven kwam, heeft de politie een voertuig in beslag genomen dat mogelijk betrokken was bij dit ongeval.

Het voertuig wordt momenteel verder onderzocht door het Forensisch team. Het onderzoek naar de dader, van wie ieder spoort ontbreekt omdat hij of zij de benen nam na het ongeval, loopt nog. De 47-jarige Natascha Gieling werd op Nieuwjaarsdag 2020 doodgereden op 't Goyplein in Lunetten, Utrecht. Natascha, die op haar scooter zat, werd met 140 kilometer per uur geschept door een auto. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en overleed een paar dagen later.