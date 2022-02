GGD regio Utrecht opent volgende week drie dichtbij-locaties voor vaccineren. Daarnaast verhuizen ze in de Jaarbeurs en gaat de Expo in Houten sluiten.

Zondag 6 februari is de laatste dag dat de Expo in Houten nog als vaccinatielocatie wordt gebruikt. Daarna kunnen mensen voor een vaccinatie terecht bij Buurtcentrum de Vuurtoren aan de Zijdemos. Deze locatie is iedere vrijdag open van 14.00 tot 20.00 uur.

In de Jaarbeurs in Utrecht wordt tot 9 februari nog geprikt in Hal 1. Daarna verhuist de GGDrU naar Jaarbeurs Pailjoen B aan de Truus van Lierlaan. Vanaf 10 februari kan hier een prik worden gehaald. Deze locatie is iedere dagen open van 9.00 tot 17.00 uur.

Ook IJsselstein krijgt vanaf 11 februari een dichtbijlocatie. Die komt aan de Baden Powellweg, naast de testlocatie die daar al zit. Een vaccinatie kan hier iedere vrijdag worden gehaald tussen 12.00 en 20.00 uur.

Wie liever naar Montfoort gaat, kan daar vanaf 10 februari terecht in Zalencentrum Sint Josph aan de Heiliglevenstraat. Deze locatie is iedere donderdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Op alle locaties is er vrije inloop voor eerste, tweede en boosterprikken. Kinderen tussen de vijf en elf jaar mogen alleen komen op afspraak. Alleen in het Meander en in Hoog Catharijne kan de jongste doelgroep niet terecht.