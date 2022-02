Medewerkers van de Dierenambulance Utrecht zijn 'verdrietig en gefrustreerd' over de vondst van een ooievaar met stukken plastic in de keel. Het dier kon daardoor niet meer eten en is overleden.

Dinsdag 1 februari kregen medewerkers van de Dierenambulance het dier in het vizier. Het beestje leefde nog, maar het was direct duidelijk dat de vogel iets in zijn bek had. Verschillende pogingen om het dier te vangen, mislukten. De ooievaar wist weg te vliegen en een aantal kilometer verderop weer te landen. Ten dode opgeschreven Uiteindelijk verloor de Dierenambulance het dier uit het oog. "Er is geen frustrerender gevoel dan dat van machteloosheid: je weet dat het dier geholpen moet worden en anders ten dode opgeschreven is", schrijft de Dierenambulance Utrecht op Facebook. Vrijdagochtend kregen ze bericht van een overleden ooievaar in een weiland. Eenmaal op locatie bleek het om de ooievaar te gaan waar ze zoveel moeite voor hadden gedaan. Het dier bleek een stuk doorzichtig plastic om de ondersnavel te hebben. Het een stuk plastic elastiek zat vast in zijn keel, waardoor hij geen voedsel meer binnen kon krijgen. "Zonde dat zo'n prachtdier als een ooievoor, zó onbenullig aan zijn einde komt", vindt de Dierenambulance. "Dit had niet gehoeven als mensen hun rotzooi opruimen."