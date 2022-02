Op de A12 bij Bunnik is vrijdag vlak na knooppunt Lunetten een vrachtwagen gekanteld. Er zijn momenteel drie rijstroken dicht. Naar verwachting gaan de bergwerkzaamheden nog uren duren.

Het is nog niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De vrachtwagen raakte bij het ongeval flink beschadigd.

Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid vanaf knooppunt Oudenrijn via de A2, A15 en A50.