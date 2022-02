De gemeente Utrecht wil het gebied langs de Vecht bij Oud Zuilen gaan voorzien van meer groen en ruimte voor sport en recreatie. De gemeente werkt momenteel aan de eerste plannen voor het gebied.

Het gebied langs de Vecht moet een zogenoemd cultuurhistorisch landschapspark worden, waarbij de historie van de omgeving van de Vecht en Slot Zuylen zichtbaarder wordt. "Het gebied moet meer uitnodigen om te wandelen, verblijven en om van de natuur te genieten", aldus wethouder Lot van Hooijdonk.

Het gaat om een gebied van 40 hectare tussen de Vecht in het westen, Slot Zuylen in het noorden, bedrijventerrein Overvecht-Noord in het oosten en de Franciscusdreef in het zuiden. Dit bestaat nu vooral uit weilanden en bos en is op enkele wandelpaden na niet toegankelijk genoeg volgens de gemeente.

Een flinke opknapbeurt moet dit verbeteren. Er moet onder meer ruimte komen voor natuur, recreatie, erfgoed en natuur-inclusieve kringlooplandbouw.

De komende tijd kunnen bewoners en ondernemers meedenken over de inrichting. Op basis hiervan stelt de gemeente een plan vast. In de zomer wil de gemeenteraad een voorstel klaar hebben. De aanleg moet in 2024 beginnen.