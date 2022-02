De GGD regio Utrecht gaat de komende weken op verschillende locaties langs voor de boosterprik. Naast asielzoekerscentra worden ook opvanglocaties voor dak- en thuislozen bezocht.

Het aantal mensen dat een boostervaccinatie haalt, neemt af. De GGD regio Utrecht wil mensen blijven informeren over de mogelijkheid tot vaccinatie. Dat gebeurt niet alleen voor de boosterprik: ook worden er nog steeds eerste en tweede coronaprikken gezet, legt woordvoerder Lydia van der Meer uit.

De aandacht richt zich vooral op gemeenten en wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft. Zo zijn afgelopen weken de winteropvanglocaties voor dak- en thuislozen in Utrecht bezocht. Daaronder ook de daklozenopvang aan de Maliebaan. Voor het uitdelen van boosterprikken aan asielzoekers gaat de GGD naar asielzoekerscentra toe.

In Amersfoort wordt eens per week gevaccineerd in de Adventkerk. "Hier is veel aanloop. Er komt een brede doelgroep op af, van buurtbewoners tot ongedocumenteerden."

Van der Meer verwacht dat de GGD voorlopig nog doorgaat met het bezoeken van de locaties. "We zien veel mensen die nog even afwachten. Omdat we zelf ook naar verschillende locaties gaan, kan dit drempelverlagend werken."