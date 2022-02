De politie van Utrecht centrum waarschuwt voor zakkenrollers. Nu de horeca en winkels weer open zijn en het drukker is in de stad, zijn zij weer actief geworden. De politie heeft al meerdere meldingen en aangiftes binnen.

Zakkenrollers werken volgens de politie door je af te leiden, bijvoorbeeld door middel van een duw, het vragen van een vuurtje of de weg. Daarbij werken ze vaak in teams, waarbij ze elkaar geregeld aankijken en signalen uitwisselen.

Word je door een onbekende aangesproken? Wees dan alert, zegt de politie. Een medeplichtige slaat dan vaak zijn slag. Zakkenrollers lopen doelloos rond en hebben veel interesse in mogelijke slachtoffers en hun bezittingen.

Zakkenrollers maken soms gebruik van de huisgegevens in die portemonnee in combinatie met gesloten sleutels om later in de woning in te breken. Daarom is het raadzaam om nieuwe sloten te plaatsen als je sleutels zijn gerold.

De politie geeft op Instagram veel tips om te voorkomen dat je bezittingen worden gestolen. Zo tippen ze om een tas met schouderriem om de schouder en hals te hangen, zodat de tas voor hangt en niet naast of achter je. Ook is het handig om een tas met de klep of sluiting naar het lichaam toe te dragen.

Het is volgens de politie belangrijk om je te beseffen dat er mensen zijn die het op je geld en tas hebben voorzien. Stop geld en waardevolle voorwerpen daarom altijd zorgvuldig weg. Gebruik geen grote, opvallende portemonnee. Neem niet meer geld mee dan nodig en leg de portemonnee niet voor het grijpen in een tas.

"Mocht iemand op jouw kleding knoeien met bijvoorbeeld mayonaise of de as van een sigaret, maak dit dan zelf schoon en wijs de hulp van een vreemde resoluut af. Neem je tas altijd mee in de paskamer. Houd je omgeving in de gaten als je met telefoon op straat belt", sluit de politie af.