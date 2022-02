Het Utrechtse podium De Helling opent op 12 februari uit protest weer haar deuren. Niet voor één nacht, maar weer elke nacht. Zij wil hier aandacht mee vragen voor het nachtleven, dat al bijna twee jaar op slot is.

"De Nacht staat op", zegt het podium. De landelijke actie om de deuren weer te openen heet 'De Nacht'. Verschillende nachtclubs hebben de handen ineen geslagen en openen vanaf 12 februari 21.00 uur weer de deuren. De Helling heeft zich hierbij aangesloten. "Voor liefde. Vrijheid. Extase. Voor iedereen gelijk. Voor niet denken, maar dansen."

De Helling doet hier naar eigen zeggen aan mee om iedereen wakker te schudden. "Ons plan ligt klaar, we bespreken het graag met iedereen die er ideeën over heeft. De Nacht kan het aan."

"De Nacht staat op voor zijn wie je alleen in het donker durft te zijn. Waar de dag is voor denken, is De Nacht er voor jezelf met je volle verstand verliezen. Alleen in het donker vervagen grenzen, regels, sociale orde. Daarom is De Nacht onmisbaar voor identiteit. Voor ontdekken. Voor jong zijn. Iedereen verdient De Nacht om zichzelf te leren kennen, of te zijn. Wie dat niet inziet, zit te slapen.