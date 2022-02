Langdurig gesloten zalen en een afgelast programma dat steeds weer verplaatst wordt: de agenda van TivoliVredenburg zit voor het komende jaar bomvol. Zo vol, dat daarin weinig plaats is voor opkomende artiesten. Daarom stelt het podium haar zaal Pandora 48 uur beschikbaar voor poptalent.

Artiesten en acts mogen de zaal gebruiken om een video- en geluidsregistratie te maken. Bijvoorbeeld een clip voor YouTube, een livestream of minifilm. Hiervoor krijgen ze hulp van het streamteam van TivoliVredenburg.

Programmeur Doortje Hiddema: "Ondanks alle beperkingen denken we graag in 'wat kan er wel'? Wij missen de artiesten, het gevoel van delen, de reuring van muziek. Met deze 'open call' willen we artiesten een kans geven om gebruik te maken van de zaal die wij door de huidige maatregelen niet kunnen inzetten."

Projecten en ideeën kunnen tot uiterlijk donderdag 10 februari 10.00 uur worden ingezonden via tivolivredenburg.nl/opencall/.