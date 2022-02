Een 31-jarige man uit Amsterdam is vorige week aangehouden nadat de politie in zijn auto 200.000 euro vond in een verborgen ruimte. Dat gebeurde tijdens een verkeerscontrole in Vleuten. Bij een huiszoeking is ook nog een Rolex ter waarde van 17.000 euro in beslag genomen.

De vangst kwam toevalligerwijs tot stand. Op woensdagmiddag 26 januari hielden agenten een bestuurder aan, omdat hij 103 kilometer per uur reed op een locatie waar hij eigenlijk 70 kilometer per uur mocht rijden. De man rook naar hennep en moest daarom een speekseltest doen. Daaruit bleek dat hij onder invloed van drugs was.

Agenten besloten daarom de auto verder te controleren. Al vrij snel werden zakjes met verdovende middelen gevonden. Op het moment dat de politie in de buurt van de bergingsruimte in de auto kwam, werd de verdachte zichtbaar zenuwachtiger. En niet voor niets: in een verborgen ruimte lag een flinke hoeveelheid aan briefgeld. De bestuurder is meteen aangehouden en het geld en de auto werden in beslag genomen. Tijdens zijn aanhouding bleek de man in het bezit te zijn van meerdere telefoons.

Specialisten hebben de auto vervolgens verder onderzocht. In totaal bleek onder de bergingsruimte, dat mechanisch kon worden geopend, maar liefst tweehonderdduizend euro aan contant geld te zijn verborgen. Verder vond de politie nog andere verdachte zaken zoals gps-trackers, een simkaart en een lopersleutel. Naar aanleiding van de vondst is op donderdag 27 januari een woning in Vleuten doorzocht. Daarbij is ook nog eens een Rolex-horloge ter waarde van 17.000 euro in beslag genomen.

De 31-jarige verdachte zit momenteel nog in hechtenis op verdenking van witwassen. Hij wordt vanmiddag voorgeleid bij de rechter-commissaris.