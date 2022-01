Een fietser is zaterdagavond lelijk ten val gekomen op de Blauwkapelseweg in Utrecht. Een traumahelikopter met een arts aan boord landde in het Griftpark om eerste hulp te verlenen.

Rond 20.30 uur smakte de fietser tegen het wegdek, ter hoogte van het kruispunt van de Blauwkapelseweg met de Kapelstraat. Waarom de persoon ten val kwam, is onduidelijk. De gewonde is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Terwijl de hulpdiensten bezig waren de fietser te helpen, raasden automobilisten met flinke snelheden over de Blauwkapelseweg aan de noordoost kant van Utrecht. Politieagenten maanden meerdere bestuurders hun snelheid te matigen.