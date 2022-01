Bij een woningbrand aan de Obrechtlaan in Bilthoven is zaterdagmorgen in alle vroegte een gewonde gevallen. Het gaat om de bewoner van de woning middenin het dorp.

Bij de brand die rond 3.30 uur uitbrak sloegen de vlammen bij aankomst van de brandweer uit het pand. Brandweer schaalde meteen op een en blusvoertuig van Bilthoven en de ladderwagen uit Zeist kwamen ter ondersteuning.

Hoewel het vuur snel onder controle was, kon de brandweer niet voorkomen dat er grote schade is ontstaan op de eerste verdieping. De bewoonster werd opgevangen bij de overburen en is naar het ziekenhuis gebracht, over haar huidige toestand is niets bekend. De brand ontstond in de slaapkamer, de oorzaak is nog onbekend.