De Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht heeft de Zilveren Prijs gewonnen bij de Meeting Awards voor beste congreslocatie van 2021. MECC Maastricht ging er met het goud vandoor en Rotterdam Ahoy pakte het brons.

Bij de regionale prijzen werd eerder al bekend dat de Jaarbeurs tot beste in Midden-Nederland was gekroond. "We zijn erg blij om deze award aan het begin van dit jaar in ontvangst te mogen nemen. De Zilveren Prijs als beste congreslocatie van Nederland voelt als een echte teamprestatie en een blijk van waardering van onze gasten. Ik ben erg trots op alle collega's die in deze bijzondere tijden dit mooie resultaat hebben kunnen neerzetten", vertelt Heiko M. Stutzinger, operationeel directeur van de Jaarbeurs.

De verkiezing Congreslocatie van het Jaar is een initiatief van vaktijdschrift Meetings. Uitgever Heltjo Brinkman legt uit waarom de Jaarbeurs de prijs in ontvangst mag nemen: "Team Jaarbeurs heeft grote prestaties verricht in een buitengewoon moeilijke periode in onze branche. Des te meer kan de Jaarbeurs trots zijn op deze enorme waardering door de lezers van Meetings die deze congreslocatie waarderen en classificeren als behorend tot de beste locaties van Nederland."