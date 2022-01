De politie heeft drie verdachten aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij de dood van Peter Dhondt (67) uit Breukelen. Het gaat om verdachten uit Utrecht, ze zijn alledrie twintig jaar oud.

Nader onderzoek moet uitwijzen wie welke rol heeft gespeeld bij de tragische dood van de Breukelaar. De politie is benieuwd wie er mogelijke verdachte situaties heeft gezien in de dagen voor zijn dood.

Het slachtoffer werd afgelopen donderdag dood aangetroffen in zijn woning aan de Oud Aa. Dhondt stond in Breukelen ook wel bekend als het 'papiermannetje'. Dorpsbewoners zagen hem - met altijd dezelfde overall aan en karakteristieke baard - regelmatig rijden met zijn witte truck als hij de plaatselijke horeca en sportclubs afstruinde om oud papier en karton op te halen.

Bij het huis van de overleden man zijn inmiddels bloemen neergelegd. '20 januari 2022, Peter we zullen je missen' en 'Iets kleins geven kan groots uitpakken' zijn enkele van de teksten die tussen de bloemen liggen. Ook zijn er kaarsjes aangestoken.