De politie heeft zondagmiddag een 23-jarige man aangehouden voor een steekpartij bij de Columbuslaan eerder die dag. Daarbij raakte een 42-jarige man gewond.

Het slachtoffer verklaarde dat hij drugs wilde kopen van de verdachte. De verdachte is een bekende bij de politie.

De politie trof zondagmiddag een man gewond aan op straat. Het slachtoffer had een steekwond in zijn linkerschouder. Twee ambulances en een traumahelikopter, die landde in park Transwijk, kwamen ter plaatse. De man zou met de ambulance naar het ziekenhuis zijn vervoerd.