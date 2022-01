Op de Laagravensweg in Nieuwegein is rond middernacht een auto hard tegen een paal gebotst. De bestuurder raakte daarbij gewond en moest met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Het slachtoffer was wel aanspreekbaar.

De auto raakte zwaar beschadigd door de klap. De linker voorband en de portier aan de bestuurderskant braken af bij het ongeluk. Auto kwam na de botsing enkele meters verder tot stilstand. De weg werd tussen knooppunt Laagraven en de kruising bij de Ravenswade enige tijd afgesloten. De politie sprak met getuigen en de bestuurder om te achterhalen wat er precies is gebeurd.