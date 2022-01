Aan de Van Lawick van Pabstlaan in De Meern is kort na middernacht een auto uitgebrand. Omwonenden hoorden het alarm van de auto afgaan en zagen toen zij naar buiten keken hoe de vlammen uit de auto sloegen.

Direct werd de brandweer gebeld en door de snelle opkomst werd voorkomen dat ook het interieur van de auto in vlammen opging. Desondanks is de auto onherstelbaar beschadigd.

De brand lijkt te zijn ontstaan aan de rechtervoorzijde. politieonderzoek moet uitwijzen of er sprake was van brandstichting of een technisch mankement.