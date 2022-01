Bij een steekincident aan de Columbuslaan in Utrecht is vanmiddag een man gewond geraakt. De dader is op de vlucht geslagen.

Het incident vond plaats omstreeks 14.30 uur. Het slachtoffer raakte hierbij gewond en werd op straat aangetroffen. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de politie geeft aan dat zij nog steeds op zoek zijn naar de dader. Of de twee elkaar kenden en wat zich precies tussen hen heeft afgespeeld, is niet duidelijk.