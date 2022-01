De politie in Leidsche Rijn heeft sinds deze week een extra middel op zak om de wijk veilig te houden: een stroomstootwapen.

Vanaf begin dit jaar worden landelijk zo'n 17.000 politiemensen opgeleid om het wapen te gebruiken. Zo ook agenten in Leidsche Rijn, valt te lezen op Instagram. Amersfoort geldt al sinds 2018 als 'proeftuin' voor het gebruik van de taser. De proef verliep zo goed dat agenten de taser hier inmiddels in hun standaarduitrusting hebben.

Het wapen is ontwikkeld om een 'persoon op korte afstand korte tijd handelingsonbekwaam te maken'. Het ding heeft een schietmodus, waarbij twee pijltjes met een stroomdraad worden afgevuurd, en een schokmodus, waarbij het wapen direct op de huid van een persoon wordt gezet.

Agenten mogen het wapen gebruiken als er 'een direct dreigende gevaarsituatie' is. Als pepperspray of een wapenstok niet effectief is, 'maar de inzet van een zwaarder geweldsmiddel als een vuurwapen niet wenselijk of geoorloofd is', kan het stroomstootwapen ingezet worden.

Vanaf begin dit jaar worden agenten door heel het land opgeleid om het wapen te gebruiken. "Onderzoek en praktijk wijzen uit dat het wapen escalatie voorkomt en zo een goede aanvulling is op de wapenuitrusting van de basispolitiezorg", valt te lezen op politie.nl.