Op het Jaarbeursplein in Utrecht werd zaterdagmiddag gedemonstreerd om aandacht te vragen voor seksuele intimidatie in het openbaar vervoer. Het protest werd georganiseerd door de organisatie Say No More.

"Ik ben gestopt met mijn studie, omdat de enige manier hoe ik op school kon komen met de trein of bus was", is één van de verhalen op het Instagram-account van Say No More. De organisatie zegt te streven naar "een samenleving waarin je niet geïntimideerd wordt op basis van je gender". En daarin moet je veilig van A naar B kunnen, zo stellen zij. Volgens de organisatie zijn aan het begin van 2020 ruim tweehonderd meldingen van seksuele intimidatie in het ov gedaan, maar ligt het eigenlijke aantal hoger. "Veel personen die seksueel geïntimideerd worden, maken hier niet eens melding van, het echte aantal gevallen ligt in werkelijkheid dus nog veel hoger", schrijven zij. De actie begint om 14.00 uur op het Jaarbeursplein in Utrecht.