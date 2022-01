De nieuwe eigenaren van het Vechthuis aan de Jagerskade bij de Rode Brug in Utrecht willen er 67 appartementen ontwikkelen. Volgens de gemeente zal de bouw in de zomer van 2022 beginnen.

Het bestemmingsplan is inmiddels door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad. Al in de zomer van 2020 werd het idee gepresenteerd aan omwonenden van het Vechthuis. De gemeente laat weten na overleggen met de bewoners en andere belanghebbenden een aantal dingen aan het plan te hebben aangepast.

Het grootste deel van het voormalige party- en congrescentrum zal worden afgebroken. Er zullen drie woongebouwen ontwikkeld worden, waar plaats is voor 33 appartementen in de middenhuursector en 34 in de vrije huursector. De drie monumentale gebouwen aan de Jagerskade blijven behouden, daarin zal kleinschalige horeca komen.

De kolfbaan, die in een aanbouw van het Vechthuis zit, zal een kantoorfunctie krijgen. Op het terrein zal op ruimte zijn voor groen. Het groen direct rond de bouwblokken zal privé zijn voor de bewoners, maar er komt ook openbaar toegankelijk groen. Volgens de gemeente is er veel aandacht voor duurzaamheid, zo zullen alle woningen energieneutraal worden. Dat houdt in dat een huis net zoveel energie opwekt als het verbruikt.