Bij de Kruidvat aan de Troosterhof in Utrecht heeft dinsdagochtend een gewapende overval plaatsgevonden. Opvallend is dat de overvaller eerst netjes in de rij heeft gewacht op zijn beurt, voordat hij zijn mes trok. De politie is op zoek naar twee getuigen die achter hem in de rij stonden.

Net iets voor negenen stapte de overvaller de winkel binnen. Nadat hij op zijn beurt had gewacht, trok hij zijn mes en bedreigde de kassière. Daarna rende hij met de buit in een plastic tasje het winkelcentrum uit. De kassière is erg geschrokken, maar niet gewond geraakt.