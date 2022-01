Lachgas, vernielingen en intimidatie: steeds vaker veroorzaken jongeren overlast rond de winkels achter de Marco Pololaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Daarom heeft de gemeente Utrecht besloten tot cameratoezicht in de daarop uitkomende Jan Cornelisz. Maylaan. Eerst waren de camera's geplaatst in de Adenauerlaan.

Jongeren vernielen dingen in de straat, waardoor bewoners en winkeleigenaren zich geïntimideerd voelen. Ook zijn de overlastveroorzakers niet vies van lachgas, terwijl gebruik daarvan in de wijk verboden is. De gemeente vermoedt dat deze jongeren van de verderop gelegen Vasco Da Gamalaan komen, waar verschillende groepen al jarenlang overlast veroorzaken. Met de camera's hoopt de gemeente eerder te kunnen ingrijpen en ondernemers en omwonenden een veiliger gevoel te geven. In de Adenauerlaan hebben de camera's hun werk gedaan. Zo is daar volgens de gemeente geen auto-inbraak meer geweest, is de overlast beperkt gebleven en zijn er geen verdachte situaties meer gemeld. Ook in de Geuzenwijk en op het Herderplein stonden de afgelopen maanden camera's. Die blijven daar nog zeker drie maanden. Drie jeugdgroepen zijn daar voor de meeste overlast verantwoordelijk. De gemeente meldt dat er gesprekken worden gevoerd met de ouders van kinderen uit de jeugdgroepen.