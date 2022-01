De vierkantemeterprijs van huurwoningen in de vrije sector blijft maar stijgen, blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius. Dat geldt ook voor Utrecht: wie een woning wil huren in de stad, betaalde eind vorig jaar zo'n 18,33 euro per vierkante meter per maand.

Dat is een stijging van 2,9 procent ten opzichte van 2020. De prijs per vierkante meter in Utrecht ligt boven het landelijk gemiddelde van 17,02 euro per maand. Van de vijf grootste steden in het land blijft Amsterdam de duurste stad om in te wonen, maar hier stegen de huurprijzen niet zo hard als in Utrecht.

Volgens Rick de Jong, verhuurmakelaar bij Househunting, maakt de ligging van Utrecht de stad tot een populaire woonplaats. Vooral de wijk Lombok is gewild, ziet hij. Daarnaast is Utrecht een populaire woonplaats onder expats, die vaak in de Vinex-wijken net buiten de stad wonen.