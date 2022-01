Geen middeldure huur of vrijesectorwoningen, maar ruim honderd appartementen onder de sociale huurgrens. Dat is het plan van een projectontwikkelaar voor het voormalige pand van Bo-Rent in de Utrechtse Dichterswijk.

Ten Brinke Vastgoedontwikkeling bouwt aan de Veilingstraat - tussen de Veilinghaven en de Croeselaan - een gebouw met 120 tot 130 sociale huurappartementen. Het gaat om tweekamerappartementen 50m2 en drie driekamerappartementen 70m2. De gemeente is hier blij mee omdat het percentage sociale huur laag is in de Dichterswijk.

Het college van burgemeester en wethouder stelde deze week niet alleen de voorwaarden vast voor de nieuwbouw aan de Veilingstraat. Met twee andere projectontwikkelaars, Slokker en Synschroon, zijn afspraken gemaakt voor de bouw van 550 studentenwoningen op de hoek van de Livingstonelaan met de Australiëlaan.

Onderin het complex komt ruimte voor onderwijs en ruimte waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Volgens het college liggen de plannen in het verlengde van de bouw van de 'mbo-onderwijsboulevard' op de Australiëlaan. Met de komst van de studentenwoningen, komt er meer levendigheid in de buurt, zo is de verwachting.