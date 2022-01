Bij een bromfietscontrole in het centrum van Utrecht hebben agenten een hele serie aan gebreken geconstateerd. Tientallen eigenaren bleken vrijdagavond in overtreding te zijn.

Een uurtje had de politie maar nodig, om tien snelheidsovertreders te betrappen. Bovendien kregen evenveel bestuurders te horen dat ze per direct niet verder mochten rijden met hun tweewieler. Zij bleken zoveel versleuteld te hebben, dat terugbrengen in oude staat en opnieuw keuren verplicht is.

Verder moesten twee bromfietseigenaren hun voertuig direct inleveren en werden ook nog drie andere overtredingen vastgesteld.