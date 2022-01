De zwaar beschadigde meidenhuiskamer in de Utrechtse wijk Overvecht gaat binnen enkele weken op een nieuwe (tijdelijke) locatie verder. Dat heeft wethouder Eelco Eerenberg (D66) donderdag toegezegd.

Het jeugdcultuurcentrum Boks aan de Scharlakendreef, waar de huiskamer onderdeel van is, werd tijdens de jaarwisseling door een vuurwerkbom vernield. De schade is zo groot dat de meiden voorlopig niet terechtkunnen in het gebouw om te werken, studeren of te ontspannen. De muren zijn zwartgeblakerd, het dak grotendeels weg.

Volgens wethouder Eerenberg moet het mogelijk zijn om binnen enkele weken een nieuwe plek in de wijk te vinden. De gemeente heeft een lijst met panden opgesteld, zei hij in het wekelijkse vragenuurtje. De wethouder sluit niet uit dat de nieuwe plek het definitieve onderkomen voor de meiden uit Overvecht wordt.

Kosten

De vuurwerkbom richtte de grootste schade aan bij de meidenhuiskamer.Andere delen van het jeugdcultuurcentrum kunnen 'snel worden gerestaureerd', aldus de wethouder. De kosten worden gedekt door de verzekering.

Het politieonderzoek naar de vernieling van het gebouw loopt nog. Een verdachte is volgens de wethouder nog niet aangehouden.