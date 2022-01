Brecheisen Makelaars ziet de prijzen op de woningmarkt in veel Utrechtse gebieden afvlakken. Men raakt de oververhitte markt beu, is de conclusie. Dat meldt het makelaarskantoor in zijn nieuwe kwartaalrapport.

De druk op de stad Utrecht is nog steeds onmiskenbaar groot, zegt de makelaar. Máár, Utrecht biedt niet alles meer wat mensen willen, zoals een huis met tuin of een huis met twee werkplekken. Daarom stroomden meer mensen naar de regio, met als populairste plek Vleuten/De Meern. "Het lijkt alsof men hier massaal naartoe trekt."

Het aanbod nam daar dan ook met 45 procent af, als gevolg van 90 procent meer transacties. Sowieso had een woning nergens in de regio langer nodig dan een week of drie om van eigenaar te veranderen en liepen de prijzen op diverse plekken wederom met vele procenten op. Toch lijken woningzoekenden ook kritischer te worden.

De stijging van de huizenprijzen lijkt dan ook af te vlakken, aldus Brecheisen. Dit kan de invloed van de feestdagen en de schoolvakanties in dit laatste kwartaal zijn, maar de makelaar houdt in de gaten of het niet gaat om een structurele daling van het aantal serieuze zoekers. "Het is dan ook echt de vraag of de enorme, gemiddelde prijsstijging van het afgelopen jaar doorzet in het nieuwe jaar. De markt is het allemaal wel een beetje beu, zo lijkt het."