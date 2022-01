De man (19) die in de nacht van 24 op 25 december met opzet werd aangereden op de Jan Cornelisz. Maylaan in Utrecht heeft daarbij zwaar beenletsel opgelopen. De verwondingen waren zo ernstig, dat in het ziekenhuis een been van het slachtoffer moest worden geamputeerd, zo laat de politie weten.

De aanrijding gebeurde rond 0.45 uur op Eerste Kerstdag. Het negentienjarige slachtoffer wilde wegfietsen na een korte woordenwisseling met de dader, toen de man hem bewust aanreed. Vervolgens stapte de bestuurder uit zijn auto om op het slachtoffer te trappen. De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding en wil weten wat daaraan vooraf is gegaan. Het slachtoffer heeft de dader beschreven als een lichtgetinte man met een normaal postuur van 1.80 meter. Zijn leeftijd wordt tussen de 22 en 24 jaar geschat. Hij had kort, zwart haar en droeg zwarte kleding. De dader reed weg in een donkere auto. De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Jan Cornelisz. Maylaan om contact op te nemen.