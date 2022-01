Een 43-jarige Utrechter is door de rechtbank Midden-Nederland schuldig bevonden aan het ombrengen van twee cavia's om de dreigementen aan zijn ex-geliefde kracht bij te zetten.

De zogenoemde 'caviakiller' verklaarde twee weken terug bij de rechtbank Midden-Nederland dat hij de knaagdieren had losgelaten in het Máximapark en de beelden een opzetje waren. Dat is bezijden de waarheid oordeelde de rechtbank. Want de man verklaarde de cavia's in februari te hebben losgelaten, terwijl de beelden van een maand later waren.

De verdachte werd schuldig bevonden aan mishandeling, het ingooien van een ruit en 'vernieling' van twee cavia's, zoals het juridische vergrijp van laatstgenoemde daad heet. "Vanaf nu ga jij mij haten, jee gaat getuige zijn van iets gruwelijks. Jij hebt mij al eerder dood gemaakt. Ik ga die cavia's niet loslaten… Ik ga ze slachten", appte hij naar zijn ex, de moeder van hun kinderen.

De rechtbank stelt dat weliswaar niet kan worden vastgesteld of de dieren daadwerkelijk dood zijn, maar gaat af op de verklaring van de man zelf wat hij van plan was gekoppeld aan het feit dat hij de cavia's niet meer in zijn bezit heeft.

Hij heeft ook verklaard de knaagdieren nooit als huisdieren te hebben gezien, maar de cavia's hebben gehad om ze - net als zijn konijnen en kippen - op te eten. Zoals ze dat gewoon zijn in sommige Zuid-Amerikaanse gemeenschappen.

De nu veroordeelde man hoeft niet terug de gevangenis in. Het Openbaar Ministerie eiste 210 dagen cel, waarvan 108 dagen voorwaardelijk (gelijk aan zijn voorarrest). De rechtbank vonniste een hogere straf - 132 dagen cel- maar bepaalde dat dertig dagen daarvan enkel ingevuld worden als de veroordeelde Belg zich niet aan de voorwaarden houdt die aan de straf zijn gekoppeld.

Hij mag onder meer drie jaar geen contact opnemen met zijn ex, en zich niet binnen 100 meter van haar woning begeven. Ook heeft hij een meldplicht en moet hij zich stelselmatig laten controleren om te bewijzen dat het hem lukt van de drugs af te blijven.