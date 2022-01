De 27-jarige Bilthovenaar die vastzit op verdenking van brandstichting in een kantoorboerderij op landgoed Sandwijck heeft een enorme fascinatie voor vuur en branden. De politie kwam hem op het spoor nadat er een DNA-spoor werd ontdekt op een deken die bij De Biltse boerderij werd aangetroffen.

De kantoorvilla aan de Utrechtseweg - verhuurd aan een IT-bedrijf - raakte eind juli 2021 zwaar beschadigd. De vlammen sloegen die nacht rond 1.30 uur uit het rieten dak. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen.

Kapot scooterlicht

De Bilthovenaar kwam in beeld door de DNA-match plus getuigenverklaringen. Passanten en omwonenden hadden een mogelijk verdachte scooteraar heen en weer over de Utrechtseweg zien rijden. Belangrijk detail: het achterlicht van de scooter was kapot. Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte werd in de tuin een scooter aangetroffen waarvan het achterlicht niet werkte.

De rechtbank besloot De Bilthovenaar vandaag voorlopig te schorsen uit zijn hechtenis tot zijn strafzaak op 6 april inhoudelijk wordt behandeld. Hij krijgt een enkelbandje zodat hij op bepaalde uren aan huis gekluisterd is.

Tijdens een eerdere schorsing overtrad hij de regels. Hij zou een vrouw hebben mishandeld en een kroegeigenaar hebben bedreigd door te roepen: "Ik kom zeker terug en dan steek ik ook die andere tent van je in de fik." Ook voor deze twee feiten moet hij zich verantwoorden op 6 april.

Drugs- en alcoholgebruik

Uit rapportages blijkt dat de verdachte weliswaar 27 jaar oud is, maar functioneert als een puber die volledig afhankelijk is van zijn ouders. Zelf verklaarde hij via een videoverbinding dat hij zijn leven '100 procent' wil verbeteren.

Dat wil zeggen: stoppen met drugs- en alcoholgebruik en zich laten behandelen vanwege zijn agressieve buien. "Ik hou me aan alle regels. Het is jammer dat het zo gelopen is. Ik ben al drie maanden gestopt met blowen, en nu weer fris in mijn hoofd.''