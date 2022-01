De klanken van Space Oddity sterven langzaam weg en Erik klapt met zijn gehandschoende handen. Ook op andere plekken op het Utrechtse Domplein klinkt applaus, als stadsbeiaardier Malgosia Fiebig hoog op de Domtoren haar op het carillon gespeelde eerbetoon aan David Bowie afsluit.

De 49-jarige Utrechter Erik is een echte fan van Bowie, de in januari 2016 overleden popster ("ik heb alle albums") en trotseert deze zaterdagochtend de kou voor het concert vanaf de toren. Waar anderen moeite hebben de nummers te herkennen, somt hij ze moeiteloos op: "Ze begon met Changes, daarna Absolute Beginners, toen Where are we now? en Life on Mars en als laatste Space Oddity."

Verspreid over het plein staan zo'n 25 mensen te luisteren. Machiel, Bart en Remon staan dicht tegen de Domkerk aan, uit de wind. "Ik was benieuwd hoe het zou klinken", zegt Machiel (24), "en ik vind het prachtig." Als echte Utrechters vinden ze het vreselijk dat de Domtoren jarenlang in de steigers staat voor een grote opknapbeurt. "Dat doet zeer, maar het is mooi dat ze dan nog wel dit organiseren." Dan luisteren ze verder en proberen de klanken te ontrafelen: "Is dít Space Oddity? Maar wat klonk er net dan?"

Vader Pieter (59) en dochter Isabel (24) staan midden op het plein. Ze zijn niet echt fan van David Bowie, die vandaag 75 zou zijn geworden (vandaar het eerbetoon). "Wij zijn vooral fan van carillons", zegt Pieter. "Dat vinden wel heel mooi, zoals het over de stad klinkt. Echt topmuziek in de open lucht."

Verrassing

David Bowie overleed op 10 januari 2016, twee dagen na zijn verjaardag en het verschijnen van zijn album Blackstar. Voor veel fans kwam zijn dood als een verrassing. Ook toen bracht Malgosia Fiebig een eerbetoon en speelde ze Space Oddity, de hit waar het allemaal mee begon voor Bowie. Een filmpje daarvan ging de hele wereld over en werd zeker anderhalf miljoen keer bekeken.