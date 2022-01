Homostellen kunnen voortaan hun huwelijk laten inzegenen in de Opstandingskerk in Zuilen. Dat is opmerkelijk, want landelijk gezien is het homohuwelijk binnen de gereformeerde kerk vrijgemaakt nog niet mogelijk.

Maar volgens voorzitter Melanie Knieriem van de kerkenraad is er lang genoeg gewacht op een mogelijk nieuwe, landelijke beleidslijn. De gereformeerde kerk vrijgemaakt heeft drie vestigingen in de stad Utrecht en maakt deel uit van de zogenoemde classis Utrecht waarin ook de regionale zusterkerken van bijvoorbeeld Houten, De Bilt en Loenen zijn vertegenwoordigd. Geen van deze kerken heeft nog het standpunt van de kerk aan de Prinses Margrietstraat in Zuilen formeel overgenomen. Volgens Melanie Knieriem ligt er op dit moment geen verzoek op het altaar om een huwelijk voor partners van gelijk geslacht te mogen sluiten, maar zullen homo's nu wel kunnen toetreden tot het bestuur. "Een jaar of vijf geleden kregen wij de vraag van een lesbische vrouw binnen onze gemeente: hoe dacht de kerk over haar relatie en wat kon zij betekenen voor de kerk? Die concrete vraag heeft de discussie bij ons aangezet." Niet iedereen binnen de Opstandingskerk in Zuilen is voorstander van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht, zegt Knieriem. "Er zijn er genoeg die het nog steeds lastig vinden. Maar uiteindelijk, denken wij, gaat het erom of je gelooft of niet. En dat God geen onderscheid maakt tussen mensen."