De kerstperiode is weer achter de rug en het nieuwe jaar is begonnen. Dat betekent dat de lichtjes in De Grootste Kerstboom ter wereld in IJsselstein donderdag uitgaan.

De lampjes op de 367 meter hoge Gerbrandytoren van IJsselstein hebben dit jaar voor de drieëntwintigste keer gebrand. In 1992 lukte het voor het eerst om de Zendmast om te toveren tot de grootste kerstboom ter wereld en sindsdien is de 'megaboom' uitgegroeid tot een markant herkenningspunt in de regio.