Op vijf plekken in Utrecht zijn donderdagavond en vrijdagnacht auto's in vlammen opgegaan.

Dat gebeurde op de Mereveldlaan in De Meern, de Sjanghaidreef in Overvecht, in de wijk Kanaleneiland, in de Roerstraat (Rivierenwijk) en in de Sint-Winfridusstraat (Elinkwijk).

De brandweer heeft alle branden geblust en de voertuigen zijn weggesleept. In alle gevallen wordt uitgegaan van brandstichting.

Eerder deze week brandden ook al auto's uit in de stad, onder meer aan de Haifadreef in Overvecht. Daar gingen negen auto's in vlammen op.